आंखों के नीचे की रूखी त्वचा से बचने के लिए डेली रूटीन में अपनाएं ये आसान टिप्स 

Under Eye Care Tips: आंखों के नीचे की त्वचा चेहरे के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा पतली और संवेदनशील होती है। इसी वजह से यह हिस्सा नमी को लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाता और यहां रूखापन जल्दी दिखाई देने लगता है। अंडर आई एरिया में ड्राई स्किन होने पर त्वचा खिंची हुई महसूस हो सकती है या ज्यादा रूखापन होने पर त्वचा लाल और फटी हुई भी नजर आ सकती है। इसके साथ ही अंडर आई की ड्राई स्किन के कारण मेकअप भी पैची दिखाई दे सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आंखों के नीचे की त्वचा को ड्राई होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए।