लोअर बॉडी हैवी है तो किस तरह की कुर्ती और सूट पहनें, जानें 5 स्टाइलिंग टिप्स

Styling Tips for Heavy Lower Body: अगर आप कुर्ती या सूट खरीदने के लिए स्टाइलिंग टिप्स खोज रही हैं, जिन्हें फॉलो करके आप अपने लिए सही खरीदारी कर पाएं, तो यहां दिए गए टिप्स को फॉलो कर सकती हैं। अगर आपकी लोअर बॉडी हैवी है, तो इन टिप्स की मदद से आप अपने लिए सही कुर्ती या सूट खरीद सकती हैं। आइए जानते हैं, अगर शरीर का निचला हिस्सा कमर के ऊपर के हिस्से से ज्यादा हैवी है, तो किन टिप्स को अपनाकर सूट या कुर्ती खरीदनी चाहिए।