30 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

लोअर बॉडी हैवी है तो किस तरह की कुर्ती और सूट पहनें, जानें 5 स्टाइलिंग टिप्स

Lower Heavy Body Styling Tips: हैवी लोअर बॉडी पर किन स्टाइलिंग टिप्स को फॉलो करके सही सूट या कुर्ती की खरीदारी की जा सकती है, आइए जानते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Aug 30, 2026

Lower Body Heavy Kurti, Lower Body Heavy Suit

Lower Body Heavy स्टाइलिंग टिप्स (representative image) image credit gemini

Styling Tips for Heavy Lower Body: अगर आप कुर्ती या सूट खरीदने के लिए स्टाइलिंग टिप्स खोज रही हैं, जिन्हें फॉलो करके आप अपने लिए सही खरीदारी कर पाएं, तो यहां दिए गए टिप्स को फॉलो कर सकती हैं। अगर आपकी लोअर बॉडी हैवी है, तो इन टिप्स की मदद से आप अपने लिए सही कुर्ती या सूट खरीद सकती हैं। आइए जानते हैं, अगर शरीर का निचला हिस्सा कमर के ऊपर के हिस्से से ज्यादा हैवी है, तो किन टिप्स को अपनाकर सूट या कुर्ती खरीदनी चाहिए।

ए लाइन कुर्ती या सूट चुनें

अगर आपकी लोअर बॉडी हैवी है, तो ए लाइन कुर्ती और सूट आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकते हैं। ये ऊपर से फिट होते हैं और नीचे की तरफ धीरे धीरे फैलते हैं। इससे शरीर का लुक बैलेंस दिखाई देता है।

अनारकली कर सकती हैं ट्राई

अनारकली कुर्ती और सूट भी लोअर बॉडी हैवी लोगों पर अच्छे लगते हैं। ऐसे में आप अपनी पसंद की लंबाई के हिसाब से अनारकली सूट कम या ज्यादा घेरे वाला खरीद सकती हैं।

पेप्लम स्टाइल कुर्ती

पेप्लम स्टाइल कुर्ती भी लोअर बॉडी के लुक को बैलेंस करने का एक अच्छा विकल्प हो सकती है। इसका डिजाइन शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से के बीच अच्छा संतुलन बनाने में मदद करता है। इसके साथ ही, यह पेट के आसपास जमे फैट को ढकने में भी मदद करती है।

साइड स्लिट वाली कुर्ती चुनें

बैलेंस लुक के लिए बिना स्लिट वाली कुर्ती के बजाय साइड स्लिट वाली कुर्ती या सूट की खरीदारी भी आप कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप बिना स्लिट वाली कुर्ती खरीदने का सोच रही हैं, तो एक साइज ढीली कुर्ती चुन सकती हैं, ताकि पहनने के बाद लुक आरामदायक और बेहतर लगे।

बहुत पतले और चिपकने वाले कपड़े खरीदने से बचें

सूट या कुर्ती चुनते समय बहुत पतले और शरीर से चिपकने वाले कपड़ों की खरीदारी करने से बचना चाहिए। ऐसे कपड़े शरीर के कर्व्स से आसानी से चिपक सकते हैं। इसकी जगह थोड़े मोटे कपड़े या लाइनिंग वाले सूट बैलेंस लुक के लिए अच्छे हो सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Aug 2026 04:29 pm

Published on:

30 Aug 2026 04:29 pm

Hindi News / Lifestyle News / लोअर बॉडी हैवी है तो किस तरह की कुर्ती और सूट पहनें, जानें 5 स्टाइलिंग टिप्स

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

बिना सिलाई और कटाई के दुपट्टे से बनाएं स्टाइलिश ट्रेंडी Dhoti  

Dupatta To Pants, बिना सिलाई दुपट्टा पैंट
लाइफस्टाइल

नेपाल में आई आपदा के बीच 22 फीट की शालिग्राम ने खींचा लोगों का ध्यान, जानें शालिग्राम क्या है और कैसे बनता है 

Shaligram In Nepal, Shaligram Kya Hai
लाइफस्टाइल

भगवान मुरुगन को Munch चॉकलेट चढ़ाकर करते हैं पूजा, जानें कहां है ये मंदिर

Munch Chocolate Prasad, Kerala Munch Murugan
लाइफस्टाइल

दवा खाते समय कितना पानी पीना चाहिए? जानें सही मात्रा और दवा लेने का सही तरीका

Difficulty Swallowing Pills, How Much Water To Drink With Pills
लाइफस्टाइल

शिफॉन साड़ी में Kiara Advani का ग्लैमरस लुक, 78 कैरेट रूबी नेकलेस ने खींचा ध्यान 

Kiara Advani White Saree, Kiara Advani Ruby Diamond Necklace
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.