लोअर बॉडी हैवी है तो किस तरह की कुर्ती और सूट पहनें, जानें 5 स्टाइलिंग टिप्स

Lower Body Heavy स्टाइलिंग टिप्स (representative image) image credit gemini
Styling Tips for Heavy Lower Body: अगर आप कुर्ती या सूट खरीदने के लिए स्टाइलिंग टिप्स खोज रही हैं, जिन्हें फॉलो करके आप अपने लिए सही खरीदारी कर पाएं, तो यहां दिए गए टिप्स को फॉलो कर सकती हैं। अगर आपकी लोअर बॉडी हैवी है, तो इन टिप्स की मदद से आप अपने लिए सही कुर्ती या सूट खरीद सकती हैं। आइए जानते हैं, अगर शरीर का निचला हिस्सा कमर के ऊपर के हिस्से से ज्यादा हैवी है, तो किन टिप्स को अपनाकर सूट या कुर्ती खरीदनी चाहिए।
अगर आपकी लोअर बॉडी हैवी है, तो ए लाइन कुर्ती और सूट आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकते हैं। ये ऊपर से फिट होते हैं और नीचे की तरफ धीरे धीरे फैलते हैं। इससे शरीर का लुक बैलेंस दिखाई देता है।
अनारकली कुर्ती और सूट भी लोअर बॉडी हैवी लोगों पर अच्छे लगते हैं। ऐसे में आप अपनी पसंद की लंबाई के हिसाब से अनारकली सूट कम या ज्यादा घेरे वाला खरीद सकती हैं।
पेप्लम स्टाइल कुर्ती भी लोअर बॉडी के लुक को बैलेंस करने का एक अच्छा विकल्प हो सकती है। इसका डिजाइन शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से के बीच अच्छा संतुलन बनाने में मदद करता है। इसके साथ ही, यह पेट के आसपास जमे फैट को ढकने में भी मदद करती है।
बैलेंस लुक के लिए बिना स्लिट वाली कुर्ती के बजाय साइड स्लिट वाली कुर्ती या सूट की खरीदारी भी आप कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप बिना स्लिट वाली कुर्ती खरीदने का सोच रही हैं, तो एक साइज ढीली कुर्ती चुन सकती हैं, ताकि पहनने के बाद लुक आरामदायक और बेहतर लगे।
सूट या कुर्ती चुनते समय बहुत पतले और शरीर से चिपकने वाले कपड़ों की खरीदारी करने से बचना चाहिए। ऐसे कपड़े शरीर के कर्व्स से आसानी से चिपक सकते हैं। इसकी जगह थोड़े मोटे कपड़े या लाइनिंग वाले सूट बैलेंस लुक के लिए अच्छे हो सकते हैं।
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