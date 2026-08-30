नेपाल में आई आपदा के बीच 22 फीट की शालिग्राम ने खींचा लोगों का ध्यान, जानें शालिग्राम क्या है और कैसे बनता है 

हिंदू धर्म में शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। यह एक खास तरह की शिला है, जिसका हिंदू धर्म में धार्मिक महत्व काफी ज्यादा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शालिग्राम को भगवान विष्णु का निवास स्थान भी माना जाता है। इसे एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर से जुड़ी शिला बताया जाता है और भगवान विष्णु का प्रतिरूप माना जाता है। पद्मपुराण के अनुसार, गंडकी या नारायणी नदी के एक क्षेत्र में शालिग्राम स्थल नाम का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहां से निकलने वाली शिला को शालिग्राम कहा जाता है।