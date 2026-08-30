30 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

नेपाल में आई आपदा के बीच 22 फीट की शालिग्राम ने खींचा लोगों का ध्यान, जानें शालिग्राम क्या है और कैसे बनता है 

Nepal Shaligram: सोशल मीडिया पर इन दिनों नेपाल में आई बाढ़ के बीच एक विशाल शालिग्राम शिला की तस्वीर और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। आइए जानते हैं, शालिग्राम क्या होता है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Aug 30, 2026

Shaligram In Nepal, Shaligram Kya Hai

नेपाल में मिला Shaligram Stone/image credit instagram /shaina_sharmaa

Shaligram Stone Nepal: नेपाल में आई हाल की विनाशकारी बाढ़ के बीच सोशल मीडिया पर एक विशाल काले पत्थर की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी शालिग्राम शिला है। ऐसे में आइए जानते हैं शालिग्राम क्या होता है, कैसे बनता है, कहां मिलता है और इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं क्या हैं।

शालिग्राम क्या होता है

हिंदू धर्म में शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। यह एक खास तरह की शिला है, जिसका हिंदू धर्म में धार्मिक महत्व काफी ज्यादा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शालिग्राम को भगवान विष्णु का निवास स्थान भी माना जाता है। इसे एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर से जुड़ी शिला बताया जाता है और भगवान विष्णु का प्रतिरूप माना जाता है। पद्मपुराण के अनुसार, गंडकी या नारायणी नदी के एक क्षेत्र में शालिग्राम स्थल नाम का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहां से निकलने वाली शिला को शालिग्राम कहा जाता है।

नेपाल में कहां मिलते हैं शालिग्राम

नेपाल पर्यटन बोर्ड के अनुसार, काली गंडकी नदी में कागबेनी से लेकर दक्षिण में रिडी तक शालिग्राम पाए जाते हैं। मुक्तिनाथ के उत्तर में करीब 6400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दामोदर कुंड को काली गंडकी नदी का स्रोत माना जाता है और यहां बड़ी संख्या में शालिग्राम मिलते हैं।

शालिग्राम कैसे बनता है

शालिग्राम का प्राकृतिक रूप खास माना जाता है। इसे जीवाश्म से जुड़ी शिला बताया जाता है। शालिग्राम पर बने कुछ निशान सुदर्शन चक्र जैसे दिखाई देते हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड के अनुसार, शालिग्राम अमोनाइट जीवों के जीवाश्म हैं, जो लाखों साल पहले जुरासिक काल में समुद्र में रहते थे। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शालिग्राम अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं। इनमें लाल, नीला, पीला, काला और हरा रंग शामिल हैं। मान्यता के अनुसार, पीले और सुनहरे रंग के शालिग्राम को शुभ माना जाता है।

शालिग्राम से जुड़ी मान्यताएं

शालिग्राम को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, शालिग्राम का दर्शन और पूजा करना शुभ माना जाता है। इसे घर में रखना भी भगवान के करीब रहने के समान माना जाता है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Aug 2026 11:59 am

Published on:

30 Aug 2026 11:59 am

Hindi News / Lifestyle News / नेपाल में आई आपदा के बीच 22 फीट की शालिग्राम ने खींचा लोगों का ध्यान, जानें शालिग्राम क्या है और कैसे बनता है 

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

भगवान मुरुगन को Munch चॉकलेट चढ़ाकर करते हैं पूजा, जानें कहां है ये मंदिर

Munch Chocolate Prasad, Kerala Munch Murugan
लाइफस्टाइल

दवा खाते समय कितना पानी पीना चाहिए? जानें सही मात्रा और दवा लेने का सही तरीका

Difficulty Swallowing Pills, How Much Water To Drink With Pills
लाइफस्टाइल

शिफॉन साड़ी में Kiara Advani का ग्लैमरस लुक, 78 कैरेट रूबी नेकलेस ने खींचा ध्यान 

Kiara Advani White Saree, Kiara Advani Ruby Diamond Necklace
लाइफस्टाइल

Chef Ranveer Brar ने बताया सब्जी खरीदने का सही तरीका, ताजी और अच्छी सब्जी पहचानने के लिए अपनाएं ये टिप्स

fresh vegetables buying tips, How To Keep Vegetables Fresh
लाइफस्टाइल

आणंद में कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में निकाली जनआक्रोश रैली, की नारेबाजी

congress holds jan aakrosh rally
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.