भगवान मुरुगन को Munch चॉकलेट चढ़ाकर करते हैं पूजा, जानें कहां है ये मंदिर

Munch Murugan Temple: सोशल मीडिया पर इन दिनों केरल में स्थित भगवान मुरुगन के मंदिर से जुड़ी एक ऐसी परंपरा की वजह से चर्चा हो रही है। इस मंदिर में भक्त भगवान को फूल, तेल या दूसरी पूजा सामग्री के साथ मंच चॉकलेट (Munch Chocolate) भी चढ़ाते हैं और पूजा के बाद यही चॉकलेट भक्तों को प्रसाद के रूप में दी जाती है। इस परंपरा की वजह से यह मंदिर लोगों का ध्यान खींच रहा है।