Friendship Day 2026: दोस्त को स्पेशल फील कराने के लिए घर पर बनाएं चॉकलेट केक और स्टफ्ड डेट्स 

केक की जगह अगर आप इस फ्रेंडशिप डे पर कुछ अलग और हेल्दी मिठाई बनाना चाहते हैं, तो चॉकलेट-कोटेड स्टफ्ड डेट्स (खजूर) एक बेहतरीन विकल्प हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मिल्क, डार्क और व्हाइट चॉकलेट को अलग-अलग डबल बॉयलर में पिघला लें। इसके बाद 10 खजूर में बादाम, 10 में काजू और बाकी 10 में पिस्ता भर दें। अब बादाम वाले खजूर को डार्क चॉकलेट में डुबोकर ऊपर से क्रश किए हुए बादाम छिड़कें। इसी तरह काजू वाले खजूर को मिल्क चॉकलेट में कोट करके उस पर क्रश किए हुए काजू डालें, जबकि पिस्ता वाले खजूर को व्हाइट चॉकलेट में डुबोकर ऊपर से क्रश किए हुए पिस्ता से गार्निश करें। तैयार चॉकलेट-कोटेड स्टफ्ड डेट्स को कम से कम 30 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने दें। इसके बाद इन्हें सर्व कर फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन को मीठा और यादगार बनाएं।