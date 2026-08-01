Friendship Day: शाहरुख-काजोल से लेकर करीना कपूर की गर्ल गैंग तक, दोस्ती की मिसाल हैं ये सितारे

Bollywood Best Friends: बॉलीवुड में दोस्ती बनने और टूटने की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती रहती हैं। लेकिन इंडस्ट्री में कुछ ऐसी दोस्तियां भी हैं, जो समय के साथ और मजबूत हुई हैं और आज भी लोगों के बीच मिसाल मानी जाती हैं। इन सितारों की बॉन्डिंग सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। फ्रेंडशिप डे 2026 के मौके पर आइए जानते हैं बॉलीवुड की 5 ऐसी चर्चित फ्रेंडशिप के बारे में, जो सालों पुरानी होने के बाद भी आज तक कायम हैं।