बाजार जैसी कुरकुरी नमकीन मूंगफली बनाने के लिए फॉलो करें Salted Peanut Recipe 

ऐसे में अगर आपने भी सावन का व्रत रखा है और चाय के साथ खाने के लिए ऐसा नमकीन स्नैक बनाना चाहते हैं, जो जल्दी खराब न हो, ज्यादा तेल वाला भी न हो और कई दिनों तक कुरकुरा बना रहे, तो घर पर रोस्टेड साल्टेड पीनट आसानी से बना सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने का सही तरीका और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।