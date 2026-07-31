सफेद शर्ट, कुर्ती और बच्चों की व्हाइट यूनिफॉर्म धोते समय अपनाएं ये 5 टिप्स, बनी रहेगी नई जैसी चमक

अगर आप चाहते हैं कि शर्ट, कुर्ता या दूसरे सफेद कपड़े सुखने के बाद प्रेस किए हुए और सख्त दिखें, तो आखिर में उन पर कलफ लगाएं। इसके लिए पहले तैयार कलफ को अच्छी तरह छान लें, ताकि उसमें कोई गांठ न रहे। अगर हल्का कलफ चाहिए, तो उसमें थोड़ा पानी मिला लें, जबकि ज्यादा सख्त फिनिश के लिए गाढ़ा कलफ तैयार करें। अब कपड़े को पूरी तरह कलफ के घोल में डुबोएं, फिर हाथ से हल्के-हल्के अतिरिक्त पानी निकालें। इसके बाद कपड़ों को धूप में सुखाएं। अच्छी धूप मिलने पर कपड़ों में शानदार चमक आती है और कलफ भी अच्छी तरह सेट हो जाता है। कपड़े पूरी तरह सूख जाने के बाद उन्हें प्रेस करें। इससे कपड़े बिल्कुल प्रोफेशनल ड्राई क्लीन जैसी फिनिश देते हैं।