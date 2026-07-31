लोहे के तवे पर हर बार बिना चिपके बनेगा परफेक्ट डोसा, बस इन बातों का रखें ध्यान

अगर आपका डोसा भी तवे पर चिपक जाता है, तो सबसे पहले तवे को गर्म करें। इसके बाद तवे पर करीब दो चम्मच तेल डालकर पूरे तवे पर फैला दें। जब तेल से हल्का धुआं निकलने लगे, तब तवे पर थोड़ा-सा पानी छिड़कें। अब किसी साफ सूती कपड़े से तवे को अच्छी तरह पोंछ लें। अगर तवा ज्यादा चिपकता है, तो यही तरीका एक-दो बार और दोहराएं। इससे तवे पर तेल की एक पतली परत बन जाती है, जिससे डोसा आसानी से बनता है।