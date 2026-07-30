Mehndi Hacks: सावन 2026 में हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लिपस्टिक और आलता से लगाएं मेहंदी

Sawan Mehndi: सावन 2026 की शुरुआत आज से हो चुकी है। ऐसे में पहले दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने के साथ ही कई महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी भी लगाती हैं। अगर आपका भी सावन के पहले दिन मेहंदी लगाने का मन है, लेकिन मेहंदी से डिजाइन बनाना नहीं आता, मेहंदी की स्मेल पसंद नहीं है या फिर आप मेहंदी खरीदना भूल गई हैं, तो यहां बताए गए आसान हैक्स को फॉलो करके आप बड़ी आसानी से अपने हाथों में मेहंदी जैसा खूबसूरत लुक पा सकती हैं।