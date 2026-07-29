नन्हे लेखकों की कल्पनाओं की उड़ान

दिविशा सुराना, 8 वर्ष

पार्क में सुबह की धूप खिली थी। फूल महक रहे थे और सूरज मुस्कुरा रहा था। दूर से देखने पर लगता था कि रोहन और रीता बस साइकिल चलाने का आनंद ले रहे हैं, लेकिन सच कुछ और था। कुछ महीने पहले एक हादसे के बाद डॉक्टर ने कहा था कि रीता शायद दोबारा साइकिल नहीं चला पाएगी। उसके लिए संतुलन बनाना बहुत कठिन हो गया था। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बहन का हौसला बढ़ाया। कई हफ्तों की मेहनत, गिरने और फिर उठने के बाद आज रीता पहली बार बिना सहारे के साइकिल चला रही थी। साइकिल की टोकरी में बैठा उनका पिल्ला 'बडी' और साथ रखे फूल उनकी खुशी के प्रतीक थे। रीता ने कहा, "जब मैं अच्छी तरह साइकिल चलाने लगूंगी, तब ये फूल पार्क में लगाऊंगी।" उस दिन रीता ने समझ लिया कि दृढ़ निश्चय और अपने लोगों का साथ हो, तो कोई भी मुश्किल जीती जा सकती है।

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