‘सोचा था पैसे बचेंगे, अब समय ही नहीं बचता’, PG से रेंटेड फ्लैट का सफर पड़ा भारी! वायरल हुआ Video

स्वाति सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर PG से किराए के फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद का अपना अनुभव साझा किया। वीडियो में उन्होंने बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि फ्लैट में रहने से खर्च कम होगा, रोज घर का खाना बना पाएंगी और अपनी सेहत का बेहतर ध्यान रख सकेंगी। वीडियो पर यह भी लिखा था कि उन्होंने PG छोड़कर फ्लैट में शिफ्ट किया है।