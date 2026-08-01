Friendship Day 2026: हंसिका मोटवानी और अमृता अरोड़ा का दोस्त के पति पर आया था दिल, फिर कर ली शादी

अभिनेत्री अमृता अरोड़ा ने साल 2009 में बिजनेसमैन शकील लदाक से शादी की थी। शकील कॉलेज के दिनों से अमृता के दोस्त थे, लेकिन बाद में उन्होंने अमृता की दोस्त निशा से शादी कर ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2008 में शकील ने अपनी पहली पत्नी निशा को तलाक दे दिया, जिसके बाद 2009 में उन्होंने अमृता से शादी की। उस समय इस रिश्ते को लेकर काफी विवाद हुआ था। निशा ने भी मीडिया में आरोप लगाया था कि अमृता की वजह से उनकी शादी में दरार आई।