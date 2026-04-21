Hansika Motwani के बयान ने फिर छेड़ी कास्टिंग काउच पर बहस, भड़के यूजर्स कही ऐसी बात

इतना ही नहीं, हंसिका का ये बयान सुनते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई और कई यूजर्स का कहना है कि वो सच बोलने से बच रही हैं और 'सेफ खेल' रही हैं। साथ ही, यूजर्स का तर्क ये भी है कि कास्टिंग काउच का शिकार होना किसी की मेहनत या काम करने की इच्छा पर निर्भर नहीं करता ये एक गंभीर समस्या है जिसे इस तरह के बयानों से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बाद जब उनसे दोबारा पूछा गया कि इंडस्ट्री में ऐसी चीजों से इनकार नहीं किया जा सकता, तो हंसिका ने माना कि इस मुद्दे को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता लेकिन इससे आगे वो कुछ बोलने से बचती नजर आईं।