दवा खाते समय कितना पानी पीना चाहिए? जानें सही मात्रा और दवा लेने का सही तरीका

ज्यादातर गोलियां पानी के साथ ली जाती हैं। गोली मुंह में रखने के बाद पर्याप्त पानी पीने से उसे निगलना आसान हो सकता है। कुछ दवाएं खाने या दूसरी ड्रिंक के साथ भी ली जा सकती हैं, लेकिन यह हर दवा के लिए सही नहीं होता। इसलिए किसी भी गोली को पानी की जगह दूध, जूस या दूसरी चीज के साथ लेने से पहले दवा के पैकेट पर दिए निर्देश जरूर देखें। अगर समझ नहीं आ रहा है कि दवा किस तरह लेनी है तो फार्मासिस्ट से पूछ सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर अरशद खान पुणे द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर वीडियो के अनुसार, दवा खाते समय एक से डेढ़ गिलास पानी पी सकते हैं।