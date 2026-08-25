Raksha Bandhan 2026 के लिए परफेक्ट हैं ये मेहंदी डिजाइन, राखी से लेकर पोर्ट्रेट थीम तक यहां देखें यूनिक डिजाइन

रक्षाबंधन पर अगर आप खुद से मेहंदी लगाने का सोच रही हैं तो इस मेहंदी डिजाइन से इंस्पिरेशन लेकर मेहंदी रचा सकती हैं। मेहंदी के इस डिजाइन को लगाने के लिए सबसे पहले हथेली के एक किनारे पर राखी के पैटर्न में एक फूल बनाएं और उसके साथ ही पतली सी डोरी बनाएं। फिर इसके बगल में रक्षाबंधन लिखें। इसे छोटे छोटे फूलों से सजाने के बाद अंगूठे पर मोर और सभी उंगलियों पर छोटे छोटे फूल बनाएं। साथ ही खाली जगहों को मेहंदी से भर दें। इसके बाद कलाई पर ब्रेसलेट के डिजाइन में पतली पतली लाइनें बनाकर डिजाइन तैयार करें। फिर अपनी पसंद के फूल पत्ती बनाकर इसे कंप्लीट करें।