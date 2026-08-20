Kangana Ranaut: सिंपल लुक में भी दिखना है खास? कंगना रनौत के इन साड़ी लुक्स से आइडिया लेकर हों तैयार 



आने वाले त्योहारों पर अगर आप साड़ी पहनने का सोच रही हैं, तो आप अभिनेत्री कंगना रनौत के इस ट्रेडिशनल स्टाइल से आइडिया लेकर तैयार हो सकती हैं। कंगना ने खूबसूरत पारंपरिक मल्टीकलर साड़ी पहनी है, जिसके बॉर्डर पर की गई शानदार डिटेलिंग इसे और भी खास बनाती है। इसके साथ उन्होंने मैचिंग एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज कैरी करने के साथ ही लुक को पूरा करने के लिए स्टेटमेंट चोकर नेकपीस और मैचिंग ईयररिंग्स पहने हैं, जो उनके पूरे पहनावे को एक ग्रेसफुल टच दे रहे हैं। इसके अलावा हेयरस्टाइल के लिए बालों में स्लिक बन बनाया है और मिनिमल मेकअप के साथ अपने लुक को कंप्लिट किया है।