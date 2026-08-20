उत्तर प्रदेश का खास शिव मंदिर: जहां सोमवार नहीं, बुधवार को होती है पूजा, रामायण काल से जुड़ा है इतिहास

Budheshwar Mahadev Temple History: भगवान शिव की पूजा के लिए सोमवार का दिन खास माना जाता है। इस दिन देशभर के शिव मंदिरों में भक्त भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं और जल, दूध, बेलपत्र समेत कई चीजें चढ़ाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसा मंदिर भी है, जहां भगवान शिव की पूजा के लिए बुधवार का दिन खास माना जाता है। इस मंदिर का नाम बुद्धेश्वर महादेव मंदिर है। बुधवार को यहां पूजा करने के पीछे एक खास पौराणिक मान्यता जुड़ी हुई है। यही मान्यता इस मंदिर को दूसरे शिव मंदिरों से अलग बनाती है। आइए जानते हैं बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में बुधवार को ही पूजा क्यों की जाती है और इसके पीछे क्या मान्यता है।