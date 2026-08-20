Bollards and Tactile Tiles Used: क्या आप जानते हैं सड़क और मेट्रो स्टेशन पर क्यों लगाए जाते हैं ये खंभे और पीली टाइल्स?

सड़क, फुटपाथ, मेट्रो स्टेशन और मॉल के बाहर लगे कमर तक ऊंचे खंभों को बोलार्ड (Bollards) कहा जाता है। ये खंभे पैदल चलने वाले लोगों की जगह को गाड़ियों से अलग रखने के लिए लगाए जाते हैं। कुछ जगहों पर इन्हें एस्केलेटर (Escalator) के आसपास और एंट्री या एग्जिट पॉइंट के पास भी लगाया जाता है। अगर कोई गाड़ी गलती से फुटपाथ या पैदल चलने वाली जगह की तरफ आ जाए तो ये मजबूत खंभे उसके रास्ते में रुकावट पैदा कर सकते हैं। भीड़भाड़ वाली जगहों पर इनका इस्तेमाल लोगों और वाहनों के बीच सुरक्षा का एक बैरियर बनाने के लिए किया जाता है।