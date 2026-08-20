Easy Cooking Tips:  घर पर ऐसे बनाएं रेस्टोरेंट जैसी दाल, जानें शेफ से शाही दाल तड़का और दाल फ्राई के सीक्रेट्स

अब सूखी कश्मीरी लाल मिर्च को तेल में कुरकुरा होने तक तलकर निकाल लें। तड़का तैयार करने के लिए उसी तेल में जीरा, प्याज, हींग और नमक डालकर भूनें। इसके बाद देगी लाल मिर्च, बादाम, काजू और किशमिश डालकर पकाएं और थोड़ा पानी डालकर एक उबाल दें। अब एक हांडी में घी गर्म करके तैयार दही और मसाले के मिश्रण को तब तक भूनें, जब तक मसाला अच्छी तरह पक न जाए और तेल अलग न होने लगे। इसमें पानी, पकी हुई दाल, गर्म पानी, नमक और थोड़ा घी डालकर 12 से 15 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। आखिर में तैयार शाही तड़का डालकर अच्छी तरह मिलाएं और एक उबाल आने दें।