Cooking Tips: खाने में नमक, मिर्च या खट्टापन ज्यादा हो जाए तो ऐसे करें बैलेंस, काम आएंगे ये किचन हैक्स

Kitchen Tips: खाना चाहे कितना भी अच्छा बना लें, लेकिन अगर उसमें नमक, मिर्च और खट्टापन डिश के स्वाद के हिसाब से सही न हो, तो पूरी मेहनत खराब हो जाती है। इसलिए ऐसे समय के लिए कुछ आसान किचन हैक्स जानना जरूरी होता है, जिनकी मदद से आप आखिरी समय में खाना बनाते वक्त हुई गलतियों को सुधार सकते हैं। आइए जानते हैं कि खाने में नमक, मिर्च या खट्टापन ज्यादा हो जाए तो उसे कैसे बैलेंस किया जा सकता है।