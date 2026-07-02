Rainy Season Food: मानसून में न खाएं दही और पत्तेदार सब्जियां, जानें आयुष मंत्रालय की डाइट गाइडलाइंस

Rainy Season Food Chart:देश में मानसून आ चुका है। कई राज्यों में बारिश होने लगी है। आज आयुष मंत्रालय ने बारिश के मौसम के हिसाब से डाइट को लेकर जानकारी साझा की है। मानसून में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? क्या बारिश के मौसम में दूध पी सकते हैं? क्या बारिश के मौसम में चावल खा सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आप नीचे दिए गए शोध के आधार पर पढ़ सकते हैं।