गाजियाबाद में Gas Cylinder Blast, LPG से पुणे में 3 की मौत भी, विशेषज्ञों से जानिए गैस लीकेज होने पर क्या करें

उपरोक्त वीडियो में डेमो के साथ फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी बता रहे हैं कि कई बार सिलेंडर में आग लगने पर हम घबराकर भाग जाते हैं। इससे आग अधिक फैल जाती है और भारी नुकसान होने का खतरा रहता है। इसलिए, ऐसी आग को बुझाने का सबसे आसान तरीका ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना है। इसे आप सिलेंडर को गीले सूती कंबल या बोरी से ढककर और रेगुलेटर बंद करके बुझा सकते हैं।