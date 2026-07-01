गाजियाबाद में Gas Cylinder Blast, LPG से पुणे में 3 की मौत भी, विशेषज्ञों से जानिए गैस लीकेज होने पर क्या करें

LPG Gas Cylinder | प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- Patrika and Gemini AI
LPG Gas Cylinder Blast Latest News: एलपीजी गैस सिलेंडर लीक (LPG Gas Leak) होने, आग लगने या फटने की खबरें आए दिन आती रहती हैं। मंगलवार को गाजियाबाद में एलपीजी सिलेंडर फटने से मकान की छत उड़ गई। करीब तीन सप्ताह पहले पुणे में भी 3 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में आइए, एलपीजी गैस सिलेंडर की सुरक्षा को लेकर विशेषज्ञों से कुछ जरूरी बातें समझ लेते हैं।
आप इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे कि एलपीजी सिलेंडर में आग लगने पर उसे आसानी से बुझाया जा सकता है। बस आपको संयम और सुरक्षा के साथ कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिन्हें हम नीचे समझेंगे-
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के मुताबिक, अगर गैस लीकेज की गंध आ रही है तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। इसके लिए मंत्रालय ने सुरक्षा को लेकर कुछ खास बातें साझा की हैं-
नोट- आप 1906 नंबर पर गैस लीकेज की सूचना दे सकते हैं। इस टोल-फ्री नंबर पर आपको पूरी मदद मिलेगी।
उपरोक्त वीडियो में डेमो के साथ फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी बता रहे हैं कि कई बार सिलेंडर में आग लगने पर हम घबराकर भाग जाते हैं। इससे आग अधिक फैल जाती है और भारी नुकसान होने का खतरा रहता है। इसलिए, ऐसी आग को बुझाने का सबसे आसान तरीका ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना है। इसे आप सिलेंडर को गीले सूती कंबल या बोरी से ढककर और रेगुलेटर बंद करके बुझा सकते हैं।
अगर आप भी खाली गैस सिलेंडर को जैसे-तैसे या जहां-तहां रख देते हैं, तो आपको पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सलाह माननी चाहिए। खाली सिलेंडर को हमेशा हवादार और ठंडी जगह पर सुरक्षा कैप लगाकर रखना चाहिए।
साथ ही इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर को हमेशा सीधा खड़ा करके ही रखें। कई लोग गैस खत्म होने पर उसे लिटाकर या टेढ़ा करके जलाते हैं, जिससे ब्लास्ट होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। भारत गैस की गाइडलाइंस के मुताबिक, सिलेंडर को सही स्थान पर सीधा रखें। काम खत्म होने के बाद रेगुलेटर को बंद करना ना भूलें और डिलीवरी के समय ही गैस लीकेज आदि चेक कर लें।
एचपीसीएल की जानकारी के अनुसार, PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस एक ऐसा कनेक्शन है जो सीधे आपके घर तक पहुंचता है, वह भी बिना रुकावट और बिना इंतजार के। जब गैस सीधे पाइप से आती है, तो रसोई में खाना बनाना और भी सहज, सुरक्षित और भरोसेमंद हो जाता है। पीएनजी को एलपीजी के मुकाबले अधिक सुरक्षित माना जाता है। अगर आपके इलाके में कनेक्शन उपलब्ध है, तो पीएनजी सर्विस का इस्तेमाल करें।
इस तरह से आप सुरक्षा मानकों का ध्यान रखकर और सही समय पर सही फैसला लेकर किसी भी बड़ी दुर्घटना और जान-माल की क्षति को टाल सकते हैं। साथ ही इस स्टोरी को अपनों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वे भी सुरक्षित रहें।
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