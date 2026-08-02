टूथब्रश, तकिया और गद्दे से लेकर रसोई के स्पंज तक, जानें घर की इन 12 चीजों को बदलने का सही समय

Household Items Replacement Guide (representative image) image credit gemini
Home Hygiene Tips: घर में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें ज्यादा समय तक इस्तेमाल करने से उनमें गंदगी और बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं। अगर इन्हें समय पर बदला न जाए, तो ये स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का कारण बन सकती हैं। क्योंकि चीजों का सिर्फ साफ और अच्छा दिखना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि समय-समय पर इन्हें बदलना भी जरूरी होता है। इसलिए घर की कुछ रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों को सही समय पर बदल देना चाहिए। आइए जानते हैं घर की कौन-सी चीज को कब बदलना चाहिए, ताकि घर की सफाई और हाइजीन बनी रहे।
टूथब्रश का इस्तेमाल रोजाना किया जाता है, इसलिए इसके ब्रिसल्स धीरे-धीरे खराब होने लगते हैं। पुराने टूथब्रश से दांतों की सफाई सही तरीके से नहीं हो पाती और उसमें बैक्टीरिया भी जमा हो सकते हैं। इसलिए बेहतर सफाई के लिए हर 3-4 महीने में टूथब्रश बदल देना चाहिए।
बर्तन साफ करने वाले स्पंज और स्क्रब में नमी की वजह से कीटाणु जल्दी पनप सकते हैं। इन्हें ज्यादा दिनों तक इस्तेमाल करने से सफाई भी ठीक से नहीं हो पाती। इसलिए रसोई के स्पंज और स्क्रब को 1-2 हफ्तों में बदलना बेहतर होता है।
तकिए के कवर पर पसीना, धूल और त्वचा से निकलने वाली गंदगी जमा हो सकती है। अगर इन्हें समय पर नहीं बदला जाए, तो त्वचा से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए तकिए का कवर हर 3-4 दिन में धोकर बदलना चाहिए।
समय के साथ तकिए की भरावट खराब होने लगती है और उसमें धूल व गंदगी जमा हो सकती है। अच्छी नींद और आराम के लिए हर 1-2 साल में तकिया बदल देना चाहिए।
रोजाना इस्तेमाल होने वाले मोजे और अंडरवियर बार-बार धोने के कारण धीरे-धीरे कमजोर होने लगते हैं। अगर इनमें कपड़ा खराब होने लगे या फिटिंग बदल जाए, तो इन्हें बदल देना चाहिए। आमतौर पर इन्हें हर 6-12 महीने में बदलना बेहतर होता है।
गद्दे (मैट्रेस) का इस्तेमाल लंबे समय तक करने से उसकी मजबूती कम होने लगती है। साथ ही इसमें धूल और एलर्जी पैदा करने वाले कण जमा हो सकते हैं। इसलिए बेहतर आराम और स्वच्छता के लिए हर 7-10 साल में गद्दा बदलें या अच्छी तरह साफ कराएं।
पुराने रेजर ब्लेड से शेविंग करने पर त्वचा पर कट लगने और जलन होने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए अच्छी शेव और त्वचा की सुरक्षा के लिए हर 3-6 शेव के बाद रेजर ब्लेड बदल देना चाहिए।
टॉयलेट साफ करने वाले ब्रश में लगातार इस्तेमाल के कारण गंदगी और बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं। इसलिए बेहतर सफाई के लिए इसे हर 6 महीने में बदल देना चाहिए।
शॉवर हेड में पानी के साथ आने वाली गंदगी और मिनरल जमा हो सकते हैं, जिससे पानी का फ्लो प्रभावित हो सकता है। इसलिए इसे हर 6-12 महीने में बदलना या अच्छी तरह साफ करना जरूरी है।
नॉन-स्टिक पैन की कोटिंग समय के साथ खराब होने लगती है। अगर इसकी परत निकलने लगे या पैन पर खरोंच दिखने लगे, तो इसे बदल देना चाहिए। आमतौर पर नॉन-स्टिक पैन 3-5 साल तक अच्छे से चलते हैं।
रोजाना पहनने वाले रनिंग शूज का कुशन और सपोर्ट समय के साथ कम हो जाता है। इससे पैरों पर असर पड़ सकता है। इसलिए इस्तेमाल के हिसाब से हर 1-2 साल में रनिंग शूज बदलना बेहतर होता है।
सनस्क्रीन को लंबे समय तक रखने से उसकी प्रभावशीलता कम हो सकती है। इसलिए धूप से बेहतर सुरक्षा पाने के लिए हर 6 महीने में सनस्क्रीन बदलने पर ध्यान देना चाहिए।
डिस्क्लेमर: यह लेख इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर लिखा गया है। कुछ चीजों को बदलने का समय उनके इस्तेमाल, गुणवत्ता और स्थिति के अनुसार कम या ज्यादा भी हो सकता है।
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