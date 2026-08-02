2 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

टूथब्रश, तकिया और गद्दे से लेकर रसोई के स्पंज तक, जानें घर की इन 12 चीजों को बदलने का सही समय

Household Items Replacement Guide:घर में इस्तेमाल होने वाली किस चीज को कितने समय बाद बदलना चाहिए, आइए जानें Household Items Replacement Guide, जिससे घर की हाइजीन बनाए रखने में मदद मिल सके।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Aug 02, 2026

Ghar Ki Cheeze Kab Badalni Chahiye, Daily Use Items Replacement Time

Household Items Replacement Guide (representative image) image credit gemini

Home Hygiene Tips: घर में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें ज्यादा समय तक इस्तेमाल करने से उनमें गंदगी और बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं। अगर इन्हें समय पर बदला न जाए, तो ये स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का कारण बन सकती हैं। क्योंकि चीजों का सिर्फ साफ और अच्छा दिखना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि समय-समय पर इन्हें बदलना भी जरूरी होता है। इसलिए घर की कुछ रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों को सही समय पर बदल देना चाहिए। आइए जानते हैं घर की कौन-सी चीज को कब बदलना चाहिए, ताकि घर की सफाई और हाइजीन बनी रहे।

टूथब्रश

टूथब्रश का इस्तेमाल रोजाना किया जाता है, इसलिए इसके ब्रिसल्स धीरे-धीरे खराब होने लगते हैं। पुराने टूथब्रश से दांतों की सफाई सही तरीके से नहीं हो पाती और उसमें बैक्टीरिया भी जमा हो सकते हैं। इसलिए बेहतर सफाई के लिए हर 3-4 महीने में टूथब्रश बदल देना चाहिए।

किचन स्पंज और स्क्रब

बर्तन साफ करने वाले स्पंज और स्क्रब में नमी की वजह से कीटाणु जल्दी पनप सकते हैं। इन्हें ज्यादा दिनों तक इस्तेमाल करने से सफाई भी ठीक से नहीं हो पाती। इसलिए रसोई के स्पंज और स्क्रब को 1-2 हफ्तों में बदलना बेहतर होता है।

तकिए का कवर

तकिए के कवर पर पसीना, धूल और त्वचा से निकलने वाली गंदगी जमा हो सकती है। अगर इन्हें समय पर नहीं बदला जाए, तो त्वचा से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए तकिए का कवर हर 3-4 दिन में धोकर बदलना चाहिए।

तकिया

समय के साथ तकिए की भरावट खराब होने लगती है और उसमें धूल व गंदगी जमा हो सकती है। अच्छी नींद और आराम के लिए हर 1-2 साल में तकिया बदल देना चाहिए।

मोजे और अंडरवियर

रोजाना इस्तेमाल होने वाले मोजे और अंडरवियर बार-बार धोने के कारण धीरे-धीरे कमजोर होने लगते हैं। अगर इनमें कपड़ा खराब होने लगे या फिटिंग बदल जाए, तो इन्हें बदल देना चाहिए। आमतौर पर इन्हें हर 6-12 महीने में बदलना बेहतर होता है।

गद्दा

गद्दे (मैट्रेस) का इस्तेमाल लंबे समय तक करने से उसकी मजबूती कम होने लगती है। साथ ही इसमें धूल और एलर्जी पैदा करने वाले कण जमा हो सकते हैं। इसलिए बेहतर आराम और स्वच्छता के लिए हर 7-10 साल में गद्दा बदलें या अच्छी तरह साफ कराएं।

रेजर ब्लेड

पुराने रेजर ब्लेड से शेविंग करने पर त्वचा पर कट लगने और जलन होने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए अच्छी शेव और त्वचा की सुरक्षा के लिए हर 3-6 शेव के बाद रेजर ब्लेड बदल देना चाहिए।

टॉयलेट ब्रश

टॉयलेट साफ करने वाले ब्रश में लगातार इस्तेमाल के कारण गंदगी और बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं। इसलिए बेहतर सफाई के लिए इसे हर 6 महीने में बदल देना चाहिए।

शॉवर हेड

शॉवर हेड में पानी के साथ आने वाली गंदगी और मिनरल जमा हो सकते हैं, जिससे पानी का फ्लो प्रभावित हो सकता है। इसलिए इसे हर 6-12 महीने में बदलना या अच्छी तरह साफ करना जरूरी है।

नॉन-स्टिक पैन

नॉन-स्टिक पैन की कोटिंग समय के साथ खराब होने लगती है। अगर इसकी परत निकलने लगे या पैन पर खरोंच दिखने लगे, तो इसे बदल देना चाहिए। आमतौर पर नॉन-स्टिक पैन 3-5 साल तक अच्छे से चलते हैं।

रनिंग शूज

रोजाना पहनने वाले रनिंग शूज का कुशन और सपोर्ट समय के साथ कम हो जाता है। इससे पैरों पर असर पड़ सकता है। इसलिए इस्तेमाल के हिसाब से हर 1-2 साल में रनिंग शूज बदलना बेहतर होता है।

सनस्क्रीन

सनस्क्रीन को लंबे समय तक रखने से उसकी प्रभावशीलता कम हो सकती है। इसलिए धूप से बेहतर सुरक्षा पाने के लिए हर 6 महीने में सनस्क्रीन बदलने पर ध्यान देना चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह लेख इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर लिखा गया है। कुछ चीजों को बदलने का समय उनके इस्तेमाल, गुणवत्ता और स्थिति के अनुसार कम या ज्यादा भी हो सकता है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Aug 2026 02:30 pm

Published on:

02 Aug 2026 02:21 pm

Hindi News / Lifestyle News / टूथब्रश, तकिया और गद्दे से लेकर रसोई के स्पंज तक, जानें घर की इन 12 चीजों को बदलने का सही समय

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

पहले दोस्त बने, फिर बने लाइफ पार्टनर; रितेश-जेनेलिया ही नहीं, इन सितारों ने भी दोस्त से की है शादी

TV Star Couples, Bollywood Couples
लाइफस्टाइल

बोनी कपूर और हिमेश रेशमिया का पत्नी की दोस्त पर आया दिल, फिर रचाई दूसरी शादी

Bollywood Stars Married Wife's Friend , Bollywood Friendship Day
लाइफस्टाइल

Friendship Day 2026: पुराने दोस्तों के साथ यादें ताजा करने के लिए ये 5 आइडियाज आएंगे काम

Friendship Day With Friends, Best Friendship Day Ideas
लाइफस्टाइल

Friendship Day 2026: दोस्त को स्पेशल फील कराने के लिए घर पर बनाएं चॉकलेट केक और स्टफ्ड डेट्स 

Chocolate Cake Recipe, Chocolate Coated Stuffed Dates
लाइफस्टाइल

Friendship Day 2026: हंसिका मोटवानी और अमृता अरोड़ा का दोस्त के पति पर आया था दिल, फिर कर ली शादी

Bollywood Actresses Married Friend's Husband
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.