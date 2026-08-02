टूथब्रश, तकिया और गद्दे से लेकर रसोई के स्पंज तक, जानें घर की इन 12 चीजों को बदलने का सही समय

Home Hygiene Tips: घर में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें ज्यादा समय तक इस्तेमाल करने से उनमें गंदगी और बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं। अगर इन्हें समय पर बदला न जाए, तो ये स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का कारण बन सकती हैं। क्योंकि चीजों का सिर्फ साफ और अच्छा दिखना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि समय-समय पर इन्हें बदलना भी जरूरी होता है। इसलिए घर की कुछ रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों को सही समय पर बदल देना चाहिए। आइए जानते हैं घर की कौन-सी चीज को कब बदलना चाहिए, ताकि घर की सफाई और हाइजीन बनी रहे।