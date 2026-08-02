बोनी कपूर और हिमेश रेशमिया का पत्नी की दोस्त पर आया दिल, फिर रचाई दूसरी शादी

मशहूर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया ने साल 2018 में टीवी अभिनेत्री सोनिया कपूर से शादी की थी। इससे पहले उनकी शादी कोमल रेशमिया से हुई थी, लेकिन बाद में दोनों का तलाक हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोमल और सोनिया कभी अच्छी दोस्त थीं और कोमल के जरिए ही हिमेश की मुलाकात सोनिया से हुई थी। बाद में हिमेश और सोनिया के रिश्ते को लेकर कई तरह की खबरें सामने आईं। रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों की बढ़ती नजदीकियों की वजह से हिमेश की पहली शादी प्रभावित हुई। हालांकि, इन दावों पर अलग-अलग बातें सामने आती रही हैं। इन सब चर्चाओं के बीच हिमेश रेशमिया ने 22 साल पुरानी शादी खत्म होने के बाद साल 2018 में मुंबई के लोखंडवाला स्थित अपने घर पर सोनिया कपूर से शादी रचाई। शादी के बाद से दोनों खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हैं।