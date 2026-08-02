पहले दोस्त बने, फिर बने लाइफ पार्टनर; रितेश-जेनेलिया ही नहीं, इन सितारों ने भी दोस्त से की है शादी

Celebrity Friendship Love Story: दोस्ती को दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता माना जाता है और कई बार यही दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल जाती है। फ्रेंडशिप डे 2026 के खास मौके पर टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऐसे स्टार कपल्स के बारे में आइए जानते हैं, जिनकी कहानी दोस्ती से शुरू हुई और बाद में उन्होंने एक-दूसरे को अपना लाइफ पार्टनर बना लिया। किसी की पहली मुलाकात शूटिंग के सेट पर हुई तो किसी की दोस्ती साथ काम करते-करते गहरी होती गई। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 चर्चित स्टार कपल्स के बारे में।