Onion : सब्जी या सिरके वाली ही नहीं, 7 तरह की होती हैं प्याज, जानिए कौन सा प्याज किस डिश में करें इस्तेमाल

Onion Types (representative image)image credit chatgpt
Which Onion To Use For Which Dish: प्याज भारतीय किचन का सबसे जरूरी हिस्सा है। लगभग हर सब्जी, सलाद और ग्रेवी में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सलाद, सैंडविच, सूप और कई दूसरी रेसिपी में भी अलग अलग तरह के प्याज का उपयोग किया जाता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता कि कौन सा प्याज किस डिश के लिए सबसे बेहतर रहता है। हर प्याज का स्वाद, बनावट और खुशबू अलग होती है। अगर सही डिश में सही प्याज का इस्तेमाल किया जाए, तो खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। जानिए प्याज की 7 किस्में और किस व्यंजन के लिए कौन-सा प्याज है सबसे बेहतर।
पीला प्याज यानी येलो अनियन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्याज है। इसकी बाहरी परत हल्के पीले रंग की होती है और अंदर का हिस्सा सफेद होता है। यह पकने के बाद आसानी से गलता नहीं है और अपना आकार बनाए रखता है। यही वजह है कि इसे रोज बनने वाली सब्जियों, दाल, पनीर की सब्जी, छोले, राजमा, मटन और चिकन की ग्रेवी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है।
स्वीट अनियन का स्वाद दूसरे प्याज की तुलना में ज्यादा मीठा होता है। इसमें नेचुरल शुगर ज्यादा होती है, इसलिए यह जल्दी कैरामेलाइज हो जाता है। इसका इस्तेमाल बर्गर, सैंडविच, पिज्जा, बेक्ड डिश और अनियन रिंग्स जैसी रेसिपी में ज्यादा किया जाता है। अगर किसी डिश में हल्की मिठास चाहिए, तो यह प्याज आपके लिए अच्छा विकल्प है।
सफेद प्याज का स्वाद लाल प्याज की तुलना में कम तीखा होता है। इसलिए इसे सलाद, रायता, चटनी और मैक्सिकन डिश के अलावा हल्की ग्रेवी वाली सब्जियों में भी इस्तेमाल किया जाता है। दक्षिण भारतीय रेसिपी, नूडल्स, फ्राइड राइस और दूसरी जल्दी बनने वाली डिश में भी यह अच्छा स्वाद देता है।
लाल प्याज का स्वाद तेज और हल्का तीखा होता है। इसलिए इसे सबसे ज्यादा कच्चा खाया जाता है। भारतीय घरों में इसे सलाद, चाट, भेल, सैंडविच और रायते के साथ सर्व किया जाता है। इसके अलावा सिरके वाला प्याज और अचार बनाने में भी लाल प्याज का इस्तेमाल किया जाता है।
हरा प्याज यानी स्कैलियन का स्वाद हल्का होता है। इसकी हरी पत्तियां और सफेद हिस्सा दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका उपयोग मंचूरियन, नूडल्स, फ्राइड राइस, सूप, ऑमलेट और स्टर फ्राई जैसी डिश में किया जाता है। इसके अलावा इसे पराठे, चीला और कई स्नैक्स के ऊपर गार्निश के रूप में भी डाला जाता है।
छोटा प्याज या शैलॉट स्वाद में हल्का मीठा और खुशबूदार होता है। दक्षिण भारत में सांभर, रसम, नारियल की चटनी और कई पारंपरिक सब्जियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
इस प्याज का स्वाद हल्का मीठा होता है। भारत में इसका इस्तेमाल अभी कम होता है, लेकिन बड़े शहरों में बनने वाले सूप, पास्ता, बेक्ड डिश और कॉन्टिनेंटल रेसिपी में इसे पसंद किया जाता है।
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