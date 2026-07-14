Onion : सब्जी या सिरके वाली ही नहीं, 7 तरह की होती हैं प्याज, जानिए कौन सा प्याज किस डिश में करें इस्तेमाल

Which Onion To Use For Which Dish: प्याज भारतीय किचन का सबसे जरूरी हिस्सा है। लगभग हर सब्जी, सलाद और ग्रेवी में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सलाद, सैंडविच, सूप और कई दूसरी रेसिपी में भी अलग अलग तरह के प्याज का उपयोग किया जाता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता कि कौन सा प्याज किस डिश के लिए सबसे बेहतर रहता है। हर प्याज का स्वाद, बनावट और खुशबू अलग होती है। अगर सही डिश में सही प्याज का इस्तेमाल किया जाए, तो खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। जानिए प्याज की 7 किस्में और किस व्यंजन के लिए कौन-सा प्याज है सबसे बेहतर।