5 Bun Hairstyle: बार बार खुल जाता है जुड़ा? इन 5 हैक्स से बनाएं स्टाइलिश और लॉन्ग लास्टिंग बन

अगर आपका बन थोड़ी देर बाद नीचे खिसकने लगता है, तो सबसे पहले हाई पोनी बनाकर उसके ऊपर एक क्लचर लगा लें। अब नीचे बचे बालों को ऊपर लाकर क्लचर के ऊपर रैप करें और रबर बैंड लगा दें। इसके बाद बचे हुए बालों में नीचे की तरफ रबर बैंड लगाएं और उन्हें ट्विस्ट करते हुए क्लचर पर रैप करें। फिर जुड़ा पिन से पूरे बन को अच्छी तरह सिक्योर कर दें। आखिर में चेहरे के हिसाब से आगे के बालों को सेट करें। इससे आपका बन लंबे समय तक अपनी जगह पर बना रहेगा और आपको स्टाइलिश लुक भी मिलेगा।