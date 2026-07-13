13 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

5 Bun Hairstyle: बार बार खुल जाता है जुड़ा? इन 5 हैक्स से बनाएं स्टाइलिश और लॉन्ग लास्टिंग बन

Easy Bun Hairstyle: जुड़ा बनाने के कुछ ही देर बाद अगर वह खुलने लगता है, तो यहां बताए गए 5 आसान हैक्स अपनाकर आप सिंपल, स्टाइलिश और लंबे समय तक टिकने वाला जुड़ा बना सकती हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Jul 13, 2026

Festive Bun Hairstyle, Fake Bun Hairstyle

Juda Hairstyle Hack/image credit instagram/shreyaa.siddhartharora/ _mo__styles_/pearpeva/kkrriiista and chatgpt

Bun Hairstyle For Short Hair: बारिश में बालों को भीगने से बचाना हो या फेस्टिव सीजन में स्टाइलिश लुक पाना हो, बन हेयरस्टाइल हर मौके पर परफेक्ट रहती है। हालांकि, जिन्हें जुड़ा बनाना नहीं आता या जिनके बाल छोटे या मीडियम लेंथ के हैं, उनके लिए परफेक्ट बन बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में कुछ आसान हेयर हैक्स और हेयर एसेसरीज की मदद से आप कुछ ही मिनटों में खूबसूरत जुड़ा बनाकर तैयार हो सकती हैं। आइए जानते हैं छोटे, मीडियम और कर्ली बालों के लिए बन हेयरस्टाइल बनाने के 5 आसान तरीके।

छोटे बालों के लिए फेक बन है परफेक्ट

अगर आपके बाल काफी छोटे हैं या आप फेस्टिव सीजन में जल्दी तैयार होने के लिए कोई सिंपल और स्टाइलिश बन हेयरस्टाइल हैक खोज रही हैं, तो आप फेक बन या फेक बन हेयर एसेसरीज का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले बालों में अच्छी तरह कंघी करें और पीछे की तरफ एक साफ सुथरा नॉर्मल बन बना लें। अब इस बन के ऊपर फेक बन लगाकर उसे अच्छे से सेट करें।

एसेसरीज से दें ट्रेडिशनल बन को खूबसूरत लुक

अगर आपको ट्रेडिशनल बन पसंद है, तो बन एसेसरीज की मदद से आप इसे बड़ी आसानी से बना सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले बालों की सिंपल पोनीटेल बनाएं। अब बन एसेसरी को पोनी में लगाकर जुड़ा पिन और रबर बैंड से सिक्योर करें। इसके बाद बालों को दो हिस्सों में बांटें और दोनों की पतली चोटियां बना लें। अब इन चोटियों को बन एसेसरी के चारों तरफ लपेटते हुए बन का शेप दें। आखिर में गजरा लगाकर अपना लुक पूरा करें।

पूरे दिन टिकेगा आपका बन

अगर ऑफिस, कॉलेज या रोजाना बन बनाने के बाद आपके बाल खुल जाते हैं, तो यह ट्रिक आपके लिए है। इसके लिए सबसे पहले हाई पोनीटेल बनाएं। अब बालों के नीचे वाले हिस्से में एक और रबर बैंड लगाएं। इसके बाद बालों को ट्विस्ट करते हुए बबल ब्रेड जैसा लुक दें। अब इसे ऊपर ले जाकर हाई पोनी के चारों तरफ रैप करें और बन बना लें। आखिर में बचे हुए बालों को जुड़ा पिन से अच्छी तरह सिक्योर कर दें। इससे आपका बन लंबे समय तक सेट रहेगा।

कर्ली बालों के लिए आसान हेयर बन हैक

अगर आपके बाल मीडियम लेंथ के और कर्ली हैं, तो जुड़ा बनाने का यह हेयरस्टाइल हैक आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहले बालों में नॉर्मल रबर बैंड लगाकर लो पोनी बनाएं और उसे थोड़ा लूज करें। अब पोनी को अंदर की तरफ पलटें। इसके बाद ऊपर के बालों को हल्का सा ट्विस्ट करते हुए खींचें, ताकि बालों में वॉल्यूम आए। आखिर में जुड़ा पिन लगाकर पूरे बन को अच्छी तरह सिक्योर कर दें।

बार बार खुलने वाले जुड़े को ऐसे करें सेट

अगर आपका बन थोड़ी देर बाद नीचे खिसकने लगता है, तो सबसे पहले हाई पोनी बनाकर उसके ऊपर एक क्लचर लगा लें। अब नीचे बचे बालों को ऊपर लाकर क्लचर के ऊपर रैप करें और रबर बैंड लगा दें। इसके बाद बचे हुए बालों में नीचे की तरफ रबर बैंड लगाएं और उन्हें ट्विस्ट करते हुए क्लचर पर रैप करें। फिर जुड़ा पिन से पूरे बन को अच्छी तरह सिक्योर कर दें। आखिर में चेहरे के हिसाब से आगे के बालों को सेट करें। इससे आपका बन लंबे समय तक अपनी जगह पर बना रहेगा और आपको स्टाइलिश लुक भी मिलेगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Jul 2026 01:07 pm

Published on:

13 Jul 2026 01:06 pm

Hindi News / Lifestyle News / 5 Bun Hairstyle: बार बार खुल जाता है जुड़ा? इन 5 हैक्स से बनाएं स्टाइलिश और लॉन्ग लास्टिंग बन

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

हर पैडल के साथ बढ़ता प्यार, हर सफर में बसी एक बच्चों की कहानियां

Mother-Daughter Bond, Bicycle Ride,
लाइफस्टाइल

Window Cleaning Tips: खिड़की का शीशा, फ्रेम और ग्रिल कैसे रखें साफ, जानिए तरीका

How To Clean Windows, Clean Window Frame
लाइफस्टाइल

Home Cleaning Hacks: नया झाडू घर को कर रहा है पहले से भी ज्यादा गंदा? अपनाएं ये 5 हैक्स फिर करें इस्तेमाल

लाइफस्टाइल

Minimal Makeup Look: ऑफिस में प्रेजेंटेबल दिखने के लिए 6 स्टेप फॉलो कर करें मेकअप, मिनिमल मेकअप में भी दिखेंगी खूबसूरत

Minimal Makeup Look, Natural Makeup Look
लाइफस्टाइल

Scarf Hairstyles: डबल ब्रेड, बबल ब्रेड और मेसी बन जैसे स्कार्फ से बनाएं ट्रेंडी और स्टाइलिश हेयर स्टाइल 

Double Braid Scarf Hairstyle, Scarf Bubble Braid Hairstyle
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.