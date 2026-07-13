हर पैडल के साथ बढ़ता प्यार, हर सफर में बसी एक बच्चों की कहानियां

गुरजस सिंह, उम्र- 12 साल

सुबह की पहली किरण जब धरती पर पड़ती है, तो वह अपने साथ केवल उजाला ही नहीं, बल्कि नए सपने और नई उम्मीदें भी लेकर आती है। एक ऐसी ही सुनहरी और खिली हुई सुबह, मीनू और उसकी मां अपने दिन की शुरुआत एक अनोखे सफर से कर रही थीं। मीनू के पैर बचपन से ही थोड़े कमजोर थे, जिसके कारण वह बाकी बच्चों की तरह दौड़-भाग नहीं पाती थी। लेकिन उसकी मां ने कभी भी मीनू की हिम्मत को कमजोर नहीं होने दिया। मां ने अपनी साइकिल के पीछे एक खास और सुरक्षित सीट बनवाई थी, जिस पर प्यार का एक बड़ा सा 'दिल' छपा हुआ था। जब भी मीनू उदास होती, मां उसे अपनी नीली साइकिल पर बिठाकर दुनिया की सैर पर निकल पड़ती। आज भी जैसे ही साइकिल ने रफ्तार पकड़ी, मीनू के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। साइकिल के आगे लगी टोकरी में रखे ताजे फूल हवा में अपनी खुशबू फैला रहे थे, मानो वे भी मीनू के स्वागत में खुशी से झूम रहे हों। रास्ते के किनारे खिले रंग-बिरंगे फूल और हल्की धूप उनके इस सफर को और भी मजेदार बना रहे थे। मां बड़े प्यार से पैडल मार रही थी और मीनू पीछे बैठी हवा के झोंकों को अपने हाथों में समेटने की कोशिश कर रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि भले ही उसके पैर काम नहीं करते, लेकिन अपनी मां के साथ वह आसमान में उड़ रही है। यह सिर्फ एक सुबह की सैर नहीं थी, बल्कि मां के निःस्वार्थ प्यार और एक बेटी के कभी हार न मानने वाले जज्बे की खूबसूरत कहानी थी। मीनू को पता था कि जब तक मां का हाथ उसके साथ है, वह जीवन की हर मुश्किल राह को हंसते-हंसते पार कर लेगी।

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