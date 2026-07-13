Cleaning Tips: टिफिन धोने के बाद भी रहता है फफूंदी बढ़ने का खतरा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट से जानें वजह और सफाई का तरीका

आज के समय में ज्यादातर लंच बॉक्स को लीक प्रूफ बनाने के लिए ढक्कन में रबर की सील लगी होती है। लंच बॉक्स धोते समय कई लोग इस रबर सील को या तो साफ ही नहीं करते या फिर किसी नुकीली चीज से निकालकर साफ करते हैं। इससे रबर सील में छोटे छेद या दरारें पड़ जाती हैं, जिनमें पानी और खाने के छोटे टुकड़े फंसे रह जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दुबई में रहने वाली माइक्रोबायोलॉजिस्ट Neethu Sureshkumar ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में टिफिन के ढक्कन की रबर सील दिखाते हुए बताया कि अगर इसकी नियमित और सही तरीके से सफाई न की जाए, तो उसमें काले धब्बे और फफूंदी पनप सकती है। यह फफूंदी नमी और गंदगी की वजह से बढ़ती है, जिसके छोटे कण खाने तक पहुंचकर उसे भी दूषित कर सकते हैं।