रोटी ठंडी होने के बाद भी रहेगी मुलायम, बस आटा गूंथते समय न करें ये गलतियां

How To Make Soft Roti: गरमा-गरम रोटी खाना लोग ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अक्सर रोटी ठंडी होने के बाद सख्त या रबर जैसी हो जाती है। इसकी वजह से लोग रोटी को गर्म रखने के लिए पेपर रैप, एल्युमिनियम फॉयल, थर्मल टिफिन या कैसरोल जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा सिर्फ रोटी के ठंडी होने की वजह से नहीं होता, बल्कि रोटी बनाने के तरीके में भी गलती हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि रोटी घंटों बाद भी मुलायम बनी रहे, तो यहां बताए गए टिप्स को ध्यान में रखकर मुलायम रोटी बना सकते हैं। आइए जानते हैं मुलायम रोटी बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।