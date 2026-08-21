स्विमर्स ईयर: तैराकी या नहाने के बाद कान में दर्द हो तो क्या करें?

Ear Infection After Swimming: बरसात के मौसम में आप तैराकी करते हैं या नहा कर आते हैं और कान में दर्द होने लगता है तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। तैरने या नहाने के बाद कान के अंदर पानी रह जाए तो वहां नमी बनी रहती है। इस नमी में बैक्टीरिया और फंगस आसानी से बढ़ सकते हैं और इससे कान की बाहरी नली में इंफेक्शन हो सकता है। इसे स्विमर्स ईयर यानी ओटाइटिस एक्सटर्ना कहा जाता है। आइए जानते हैं कि यह क्यों होता है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए।