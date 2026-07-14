त्वचा पर गोल लाल निशान और खुजली को न करें नजरअंदाज, यह बारिश में ज्यादा होने वाला Tinea हो सकता है, johns hopkins medicine से जानें

Tinea Infection Symptoms: बारिश का मौसम आते ही गर्मी से तो राहत मिल जाती है, लेकिन अपने साथ यह मौसम कई तरह की बीमारियां भी लाता है। इस मौसम में सबसे ज्यादा परेशान करती है त्वचा की खुजली। अगर आपकी स्किन पर भी गोल-गोल लाल रंग के चकत्ते (निशान) पड़ रहे हैं और उनमें तेज खुजली हो रही है, तो इसे मामूली समझकर छोड़ने की गलती बिल्कुल न करें। जॉन हॉपकिन्स मेडिसिन (Johns Hopkins Medicine) के अनुसार, यह टीनिया इन्फेक्शन (Tinea Infection) हो सकता है। आइए जानते हैं कि यह क्या है, क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है।