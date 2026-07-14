आगरा: होटल में पत्नी को देखकर पति ने बनाया वीडियो, फिर घंटों चला हंगामा

आरोप है कि महिला न्यू आगरा क्षेत्र के एक होटल पहुंची, जहां पहले से एक व्यक्ति मौजूद था। कुछ देर बाद पति भी होटल पहुंच गया। वहां दोनों को साथ देखकर उसने आपत्ति जताई, जिसके बाद होटल परिसर में कहासुनी शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कुछ ही मिनटों में माहौल तनावपूर्ण हो गया। होटल स्टाफ ने बीच-बचाव कर स्थिति संभालने की कोशिश की। इस दौरान पति ने मोबाइल से घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा।