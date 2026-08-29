शिफॉन साड़ी में Kiara Advani का ग्लैमरस लुक, 78 कैरेट रूबी नेकलेस ने खींचा ध्यान 

फेमस फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने अपने इंस्टाग्राम चैनल पर एक्ट्रेस कियारा आडवाणी का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक्ट्रेस सफेद रंग की शिफॉन साड़ी में नजर आ रही हैं। साड़ी को अभिनेत्री ने काफी सिंपल और ईजी तरीके से ड्रेप किया था। साड़ी के पल्लू को कंधे और हाथ के ऊपर रखा गया है, वहीं ब्लाउज के बजाय फिटेड कॉर्सेट स्टाइल ब्लाउज पहना है। इसका डीप स्वीटहार्ट नेकलाइन वाला डिजाइन साड़ी के सॉफ्ट लुक को मॉडर्न टच दे रहा था। साड़ी के अलावा कियारा के इस लुक की सबसे ज्यादा चर्चा उनके स्टेटमेंट रूबी नेकलेस की वजह से हो रही है।