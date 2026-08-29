Chef Ranveer Brar ने बताया सब्जी खरीदने का सही तरीका, ताजी और अच्छी सब्जी पहचानने के लिए अपनाएं ये टिप्स

Fresh Vegetables Buying Tips: सब्जी खरीदते समय ज्यादातर लोग उसके रंग और आकार को देखकर ही उसके ताजा, अच्छा या खराब होने की पहचान करते हैं। लेकिन जो सब्जी बिल्कुल सीधी और बिना किसी दाग के दिखाई दे, वह अच्छी ही हो, यह जरूरी नहीं है। इसी बारे में शेफ रणवीर बरार ने इंस्टाग्राम चैनल Mashable India से बात करते हुए सब्जियों की क्वालिटी पहचानने से जुड़े कुछ आसान टिप्स बताए हैं।आइए जानते हैं, शेफ रणवीर बरार के अनुसार सब्जी खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।