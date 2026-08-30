30 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

बिना सिलाई और कटाई के दुपट्टे से बनाएं स्टाइलिश ट्रेंडी Dhoti  

DIY Dupatta Pants: अगर आप फैशन ट्रेंड फॉलो करती हैं या कोई कंफर्टेबल पैंट DIY करके बनाने का सोच रही हैं, तो यहां बताए गए तरीके से धोती बना सकती हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Aug 30, 2026

Dupatta To Pants, बिना सिलाई दुपट्टा पैंट

दुपट्टा से बनाएं Dhoti Pant /image credit instagram / mogra.in.my.hair

Dupatta Styling Hack: अगर आप अपने पुराने दुपट्टे या स्टोल को बिना काटे और बिना सिलाई के कुछ नया और स्टाइलिश लुक देना चाहती हैं, या इससे ट्रेंडी धोती पैंट बनाना चाहती हैं, तो आप इसे बिना सिलाई और कटाई किए मिनटों में इस आसान से हैक को फॉलो करके तैयार कर सकती हैं। इस हैक की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप बाद में इसे दोबारा दुपट्टे या स्टोल की तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो भी कर सकती हैं। आइए जानते हैं दुपट्टे या स्टोल को धोती जैसे स्टाइल करने का आसान तरीका।

स्टेप 1. दुपट्टे को लंबाई में पकड़ें

सबसे पहले दुपट्टे या स्टोल को उसकी लंबाई में फैलाएं। इसके दोनों किनारों को अपने हाथों में रखें और इसे कमर के आसपास लाएं।

स्टेप 2. कमर पर दोनों सिरों को बांधें

अब दुपट्टे के दोनों सिरों को कमर पर लाकर अच्छी तरह टाइट बांध लें। ध्यान रखें कि गांठ इतनी मजबूत हो कि चलते समय दुपट्टा ढीला न हो।

स्टेप 3. चुनट बनाएं

अब दुपट्टे के बीच वाले हिस्से को पतली पतली चुनट देते हुए कमर की तरफ लाएं। इन चुनटों को कमर पर अच्छी तरह टक करें। इससे सामने की तरफ प्लेट्स जैसा सुंदर डिजाइन बन जाएगा। आप चाहें तो इसे सिक्योर करने के लिए सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं।

स्टेप 4. बचे हुए कपड़े को पीछे ले जाएं

सामने चुनट बनाने के बाद दुपट्टे का जो कपड़ा बच जाए, उसे दोनों पैरों के बीच से पीछे की तरफ ले जाएं। कपड़े को आराम से सेट करें, ताकि धोती जैसा लुक आए।

स्टेप 5. पीछे से आगे लाकर सिक्योर करें

अब पीछे ले जाए गए कपड़े को कमर पर ऊपर की तरफ लाएं और आगे की ओर लाकर अच्छी तरह गांठ बांधकर टक कर दें। कपड़े को इस तरह सेट करें कि वह अपनी जगह पर बना रहे और चलने में परेशानी न हो।

स्टेप 6. कमर को दें स्टाइलिश लुक

धोती पहनने के बाद आप चाहें तो दुपट्टे के किनारे लगी लेस या सुंदर डिजाइन वाले हिस्से को कमर पर कमरबंद की तरह स्टाइल कर सकती हैं। इससे पूरा लुक और भी खूबसूरत और ट्रेंडी लगेगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Aug 2026 01:57 pm

Published on:

30 Aug 2026 01:57 pm

Hindi News / Lifestyle News / बिना सिलाई और कटाई के दुपट्टे से बनाएं स्टाइलिश ट्रेंडी Dhoti  

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

नेपाल में आई आपदा के बीच 22 फीट की शालिग्राम ने खींचा लोगों का ध्यान, जानें शालिग्राम क्या है और कैसे बनता है 

Shaligram In Nepal, Shaligram Kya Hai
लाइफस्टाइल

भगवान मुरुगन को Munch चॉकलेट चढ़ाकर करते हैं पूजा, जानें कहां है ये मंदिर

Munch Chocolate Prasad, Kerala Munch Murugan
लाइफस्टाइल

दवा खाते समय कितना पानी पीना चाहिए? जानें सही मात्रा और दवा लेने का सही तरीका

Difficulty Swallowing Pills, How Much Water To Drink With Pills
लाइफस्टाइल

शिफॉन साड़ी में Kiara Advani का ग्लैमरस लुक, 78 कैरेट रूबी नेकलेस ने खींचा ध्यान 

Kiara Advani White Saree, Kiara Advani Ruby Diamond Necklace
लाइफस्टाइल

Chef Ranveer Brar ने बताया सब्जी खरीदने का सही तरीका, ताजी और अच्छी सब्जी पहचानने के लिए अपनाएं ये टिप्स

fresh vegetables buying tips, How To Keep Vegetables Fresh
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.