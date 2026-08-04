Kriti Sanon जैसा स्टाइलिश लुक चाहिए? तो दुपट्टे से बनाएं टॉप, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

अब जिस तरफ से दुपट्टा मुड़ा हुआ है, उस सेंटर वाले हिस्से से करीब दो हैंडस्पैन यानी दो बित्ते की दूरी नापें और वहां एक निशान लगा दें। इसके बाद करीब एक हैंडस्पैन और नापकर दूसरा निशान लगाएं।अब दोनों निशानों के सेंटर को ध्यान में रखते हुए करीब चार उंगलियों की जगह छोड़ें और वहां सेंटर पॉइंट मार्क करें। इसी पॉइंट को बेस बनाकर गोल गले का डिजाइन बनाएं। डिजाइन बन जाने के बाद कपड़े को उसी शेप में ध्यान से काट लें।