वृंदावन: निधिवन के दरवाजे शाम होते ही क्यों हो जाते हैं बंद, रात में यहां क्यों नहीं रुकते लोग; UP Tourism ने बताया क्या है मान्यता

Nidhi Van Vrindavan: भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव हर साल बड़े धूमधाम से भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन घरों और मंदिरों से लेकर भगवान कृष्ण से जुड़े सभी स्थानों को सजाया जाता है। साथ ही लड्डू गोपाल का खास श्रृंगार किया जाता है और रात 12 बजे पूजा, आरती और भोग लगाकर विधिपूर्वक जन्मोत्सव मनाया जाता है। लेकिन वृंदावन में ही भगवान कृष्ण से जुड़ी एक ऐसी जगह है, जहां रात के समय जाने से मना किया जाता है। आइए जानते हैं क्यों।