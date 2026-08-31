Janmashtami पर मथुरा जा रहे हैं तो क्या-क्या देखें? UP Tourism ने बताया

Janmashtami 2026 Mathura Travel Plan: जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा और आसपास के ब्रज इलाकों में कृष्ण से जुड़ी जगहों पर भक्तों की खास भीड़ रहती है। ऐसे में अगर आप जन्माष्टमी 2026 पर मथुरा जाने का प्लान बना रहे हैं, तो सिर्फ मथुरा तक ही सीमित रहने के बजाय पूरे ब्रज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यूपी टूरिज्म ने अपने इंस्टाग्राम चैनल पर ब्रज घूमने के लिए 5 दिन का ट्रैवल प्लान शेयर किया है। इस प्लान में मथुरा से लेकर गोकुल, बलदेव, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना और नंदगांव तक की खास जगहों को शामिल किया गया है। आइए जानते हैं कि आप अपने मथुरा ट्रिप को यादगार बनाने के लिए किन किन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।