हींग की शुद्धता कैसे जांचें? जानें असली और नकली हींग की पहचान और घर पर हींग पाउडर बनाने का तरीका

Hing Kaise Banti Hai: हींग का इस्तेमाल भारतीय खानों का स्वाद बढ़ाने के साथ ही नुस्खों में भी किया जाता है। लेकिन बाजार में मिलने वाली हींग कई बार मिलावटी भी हो सकती है। ऐसे में अगर आप प्योर हींग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। आप बाजार से साबुत हींग खरीदकर उसका पाउडर बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं। आइए जानते हैं घर पर हींग पाउडर कैसे बनाया जा सकता है और हींग खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।