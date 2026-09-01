Janmashtami 2026: बेटी को राधा रानी के रूप में सजाने के लिए फॉलो करें ये आसान स्टेप बाय स्टेप तरीका

Radha Look For Kids: जन्माष्टमी के मौके पर स्कूल, झांकी या घर में होने वाले जन्माष्टमी समारोह के लिए बच्चों को राधा-कृष्ण के रूप में तैयार करना काफी पसंद किया जाता है। ऐसे में अगर आप भी इस जन्माष्टमी पर अपनी बेटी को राधा रानी लुक में तैयार करना चाहती हैं, तो मेकअप से लेकर हेयर स्टाइल और ज्वेलरी तक के लिए यहां बताए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकती हैं। आइए जानते हैं बेटी को राधा रानी के रूप में तैयार करने का आसान तरीका।