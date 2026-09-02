Janmashtami 2026: स्कूल कार्यक्रम के लिए बच्चे को बाल गोपाल बनाना है तो ऐसे करें तैयार

Krishna Look For Kids: जन्माष्टमी आते ही मंदिर और घर को सजाने के साथ ही घर के छोटे बच्चों को भगवान श्रीकृष्ण के बाल रूप में सजाना माता पिता पसंद करते है। ऐसे में अगर आपका बच्चा भी इस साल स्कूल के कार्यक्रम में बाल गोपाल बनने वाला है, तो आप उसे बड़ी आसानी से यहां बताए गए तरीके से तैयार कर सकती हैं। आइए जानते हैं कैसे।