अंडा करी का अंडा हार्ड और काला होने से बचाने के लिए फॉलो करें Chef Ranveer Brar की ये टिप्स 

Egg Curry Recipe: प्रोटीन के लिए, घर में सब्जी नहीं है, सब्जी खाकर बोर हो गए हैं या कुछ आसान, जल्दी और टेस्टी बनाना हो, ऐसे मौकों पर लोग अंडे से जुड़ी कई डिशेज बनाकर खाना पसंद करते हैं। इन्हीं में से एक अंडा करी भी है। लेकिन ज्यादातर लोग अंडा करी बनाते समय छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिससे अंडे का पीला वाला हिस्सा काला हो जाता है या खाने में अंडा थोड़ा हार्ड लगता है। ऐसे में शेफ रणवीर बरार द्वारा शेयर की गई टिप्स को फॉलो करके आप परफेक्ट अंडा करी बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।