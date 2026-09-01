मुंह पर टेप लगाकर सोना कितना सुरक्षित है? जानें किन लोगों को इससे बचना चाहिए

मुंह पर टेप लगाने यानी Mouth Taping के दौरान लोग सोने से पहले अपने होठों पर टेप लगाकर मुंह को बंद रखते हैं। इसका उद्देश्य मुंह से सांस लेने के बजाय नाक से सांस लेना है। हालांकि अगर नाक बंद है तो मुंह पर टेप लगाने से सांस लेने में परेशानी हो सकती है। इसलिए नाक बंद होने या गंभीर नाक की समस्या के दौरान इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।