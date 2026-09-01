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मुंह पर टेप लगाकर सोना कितना सुरक्षित है? जानें किन लोगों को इससे बचना चाहिए

Mouth Taping: सोते समय मुंह पर टेप लगाना कितना सही है। क्या यह आदत सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है और किन लोगों को इससे बचना चाहिए। आइए जानते हैं।
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भारत

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Priyambada yadav

Sep 01, 2026

Mouth Taping Risks,Mouth Breathing During Sleep

mouth taping क्या है? (representative image) image credit iStock

Mouth Taping For Snoring:सोते समय मुंह पर टेप लगाना इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी लोग पसंद कर रहे हैं। इसे Mouth Taping कहा जाता है। इसका मकसद सोते समय मुंह से सांस लेने की आदत को कम करना और नाक से सांस लेने को बढ़ावा देना है। ऐसे में आइए जानते हैं कि यह किन लोगों के लिए सही है और इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

Mouth Taping क्या है

मुंह पर टेप लगाने यानी Mouth Taping के दौरान लोग सोने से पहले अपने होठों पर टेप लगाकर मुंह को बंद रखते हैं। इसका उद्देश्य मुंह से सांस लेने के बजाय नाक से सांस लेना है। हालांकि अगर नाक बंद है तो मुंह पर टेप लगाने से सांस लेने में परेशानी हो सकती है। इसलिए नाक बंद होने या गंभीर नाक की समस्या के दौरान इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

कब मुंह पर टेप नहीं लगाना चाहिए?

Cleveland Clinic के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को नाक से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं तो मुंह पर टेप लगाना जोखिम भरा हो सकता है। इनमें शामिल हैं।

  • नाक में रुकावट
  • नाक बंद रहना
  • लंबे समय से एलर्जी की समस्या
  • साइनस संक्रमण
  • टॉन्सिल का बढ़ना
  • नाक की हड्डी का टेढ़ा होना
  • हृदय से जुड़ी समस्याएं

मुंह पर टेप लगाने से हो सकते हैं ये नुकसान

मुंह पर टेप लगाने से कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। इसके संभावित नुकसान में शामिल हैं।

  • होंठों और मुंह के आसपास की त्वचा में जलन।
  • अगले दिन त्वचा पर टेप का चिपचिपा पदार्थ रह जाना।
  • नींद में परेशानी।
  • बार बार नींद खुलना या नींद में रुकावट Sleep Disruption।

मुंह पर टेप लगाना क्या खर्राटे में मदद करता है?

Cleveland Clinic के अनुसार अभी इस बात के पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं कि मुंह पर टेप लगाना खर्राटे रोकने का प्रभावी तरीका है। खर्राटे कभी कभी किसी दूसरी स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकते हैं। इसलिए केवल मुंह पर टेप लगाकर खर्राटों को रोकने की कोशिश करने के बजाय इसके पीछे की वजह जानना जरूरी है।

इसके अलावा अगर रात में मुंह से सांस लेने की समस्या एलर्जी या नाक बंद होने के कारण है या आप मुंह पर टेप लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले डॉक्टर से बात कर लें। डॉक्टर यह तय करने में मदद कर सकते हैं कि यह तरीका आपके लिए सुरक्षित है या नहीं।

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Updated on:

01 Sept 2026 03:34 pm

Published on:

01 Sept 2026 03:34 pm

Hindi News / Lifestyle News / मुंह पर टेप लगाकर सोना कितना सुरक्षित है? जानें किन लोगों को इससे बचना चाहिए

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