कुछ अच्छा खाने का है मन? Chef Ranveer Brar से जानें लखनऊ और आंध्रा स्टाइल पुलाव बनाने के सीक्रेट्स 

लखनऊ स्टाइल मसाला पुलाव बनाते समय सख्त सब्जियों जैसे गाजर, फूलगोभी, आलू और मटर का पहले इस्तेमाल करें, जबकि बीन्स को बाद में डालें, ताकि उसका रंग खराब न हो। पुलाव का स्वाद अच्छा बनाने के लिए घी या तेल में प्याज को हल्का भूरा होने तक पकाएं। इसके अलावा दही को हमेशा अच्छी तरह फेंटकर डालें और प्याज को ज्यादा न जलने दें। मसाला अच्छी तरह पकने के बाद नमक डालें और लखनऊ वाला स्वाद देने के लिए थोड़ा-सा केवड़ा पानी भी डाल सकते हैं। चावल को कम से कम 20 मिनट भिगोकर इस्तेमाल करें। चावल में उबाल आने के बाद आंच धीमी कर दें और चावल को बार-बार न चलाएं, इससे चावल टूट सकते हैं। पुलाव पकने के बाद गैस बंद करके इसे ढककर कम से कम 10–15 मिनट आराम दें। इससे चावल अच्छी तरह सेट होंगे और चिपचिपे नहीं होंगे। आखिर में पुलाव को हल्के हाथ से खोलें और ऊपर से घी और हरा धनिया डालकर सर्व करें।