कौन सा QR कोड स्कैन कर आप फंस सकते हैं? साइबर एक्सपर्ट से जानें संदिग्ध लिंक, क्यूआर कोड और ऐप्स की पहचान के टिप्स

Fake App Detection: आजकल ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी लिंक और संदिग्ध ऐप्स का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में किसी भी लिंक पर क्लिक करने या फोन में कोई ऐप इंस्टॉल करने से पहले उसकी जांच करना जरूरी है। इससे बचने के लिए साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट अमित दुबे MobiArmour ऐप के बारे में बताते हैं, जिसमें संदिग्ध लिंक और ऐप्स की पहचान करने में मदद करने वाले फीचर्स दिए गए हैं। आइए जानते हैं इसके कुछ खास फीचर्स और इनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, जिससे फ्रॉड से बचने में मदद मिल सके।