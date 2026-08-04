Gas Lighter में चिंगारी नहीं आ रही तो ऐसे करें सफाई, जानें लंबे समय तक सही रखने के टिप्स

Gas Lighter Repairing Tips: बारिश के दिनों में गैस जलाने के लिए माचिस के साथ इस्तेमाल किया जाने वाला लाइटर भी कई बार ठीक से काम नहीं करता। कभी लाइटर से चिंगारी नहीं निकलती, तो कभी स्पार्क आने के बावजूद गैस नहीं जल पाती। आइए जानते हैं कि गैस का लाइटर न जले तो क्या करना चाहिए और इसे इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे यह लंबे समय तक बिना खराब हुए चले।