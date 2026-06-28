Kitchen Cleaning Hacks: शेफ ने बताया गैस चूल्हे को साफ करने का आसान तरीका, जिद्दी गंदगी होगी साफ

गैस स्टोव पर जमी गंदगी को आप शेफ पंकज भदौरिया के टिप्स के अनुसार बेकिंग सोडा और विनेगर की मदद से साफ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बाउल में बेकिंग सोडा और विनेगर मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को गैस स्टोव का बर्नर हटाकर पूरे स्टोव पर अच्छी तरह फैला दें। इसके बाद स्क्रबर की मदद से पेस्ट को पूरे स्टोव पर अच्छी तरह फैलाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें।, ताकि जमी हुई गंदगी और चिकनाई ढीली पड़ जाए। इसके बाद स्टोव को दोबारा स्क्रब करें और फिर एक गीले कपड़े या वाइप से अच्छी तरह पोंछ दें।