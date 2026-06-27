PM Modi : हाथी, चीता, मोर के बाद अब 194 साल के कछुए की बारी; देखिए नरेंद्र मोदी के एनिमल लव वाले पल

Jonathan Tortoise Oldest Living Animal: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन दिन के सेशेल्स के दौरे पर निकल गए हैं। इस दौरान वो दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित जीव जोनाथन (कछुआ) से मिलने वाले हैं। ये मुलाकात सेशेल्स नेशनल बॉटनिकल गार्डन में होगी। ऐसे में आज की स्टोरी में पीएम मोदी के जानवरों के साथ जुड़े कुछ खास वीडियो और मोमेंट्स साझा करने जा रहे हैं, जहां वो गाय, हाथी, चीता और मोर के साथ अपना लगाव दिखाते नजर आ रहे हैं।