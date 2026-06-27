27 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

PM Modi : हाथी, चीता, मोर के बाद अब 194 साल के कछुए की बारी; देखिए नरेंद्र मोदी के एनिमल लव वाले पल

PM Modi Seychelles Visit Jonathan Tortoise : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून से 29 जून तक तीन दिन के सेशेल्स दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री सबसे बुजुर्ग जीवित जमीनी जानवर जोनाथन से मिलेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं प्रधानमंत्री के एनिमल लव के बारे में।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Jun 27, 2026

PM Modi Animal Love Elephant Cow Peacock, PM Modi Kaziranga National Park Elephant Ride Video

PM Modi जानवरों पर प्यार लुटाते हुए| image credit instagram-narendramodi

Jonathan Tortoise Oldest Living Animal: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन दिन के सेशेल्स के दौरे पर निकल गए हैं। इस दौरान वो दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित जीव जोनाथन (कछुआ) से मिलने वाले हैं। ये मुलाकात सेशेल्स नेशनल बॉटनिकल गार्डन में होगी। ऐसे में आज की स्टोरी में पीएम मोदी के जानवरों के साथ जुड़े कुछ खास वीडियो और मोमेंट्स साझा करने जा रहे हैं, जहां वो गाय, हाथी, चीता और मोर के साथ अपना लगाव दिखाते नजर आ रहे हैं।

जोनाथन दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित जमीनी जानवर

जोनाथन के बारे में बात करें तो ये सेशेल्स का एक जायंट कछुआ है, जिसे करीब 1832 में पैदा हुआ माना जाता है। यानी इसकी उम्र लगभग 194 साल बताई जाती है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित जमीनी जानवर माना है। इतनी ज्यादा उम्र होने के बावजूद जोनाथन की सेहत काफी ठीक है, हालांकि उसे उम्र की वजह से आंखों में कैटरैक्ट हो गया है और सूंघने की क्षमता भी कमजोर हो गई है।

काजीरंगा नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री का दौरा और जानवरों से जुड़ाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानवरों के प्रति लगाव रखने वाला भी बताया जाता है। असम के गोलाघाट और नागांव जिलों में फैले काजीरंगा नेशनल पार्क के दौरे के दौरान उन्हें हाथी पर सवारी करते हुए और उसे गन्ना खिलाते हुए देखा गया था। इस दौरान उन्होंने पार्क में जानवरों को करीब से देखने के लिए दूरबीन का भी इस्तेमाल किया और वहां फोटो भी खिंचवाई।

प्रधानमंत्री मोदी करते हैं गौ सेवा

प्रधानमंत्री मोदी को गौ सेवा करते हुए भी कई बार देखा गया है। अपने जन्मदिन या किसी खास मौके पर वे गायों की सेवा करते नजर आते हैं। उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर भी एक वीडियो शेयर किया गया था जिसमें एक गाय के बच्चे के साथ “A new member at 7, Lok Kalyan Marg! Deepjyoti is truly adorable.” कैप्शन के साथ पोस्ट किया गया था।

वनतारा उद्घाटन में पशुओं के साथ बिताया था समय

इसके अलावा प्रधानमंत्री को अनंत अंबानी के बनतारा के उद्घाटन के दौरान भी देखा गया था, जहां उन्होंने वहां मौजूद पशुओं के साथ समय बिताते हुए स्नेह भी दिखाया था।

इसके अलावा भी पीएम मोदी मोर, चीता जैसे जानवरों के साथ भी दिख चुके हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

27 Jun 2026 02:20 pm

Published on:

27 Jun 2026 02:18 pm

Hindi News / Lifestyle News / PM Modi : हाथी, चीता, मोर के बाद अब 194 साल के कछुए की बारी; देखिए नरेंद्र मोदी के एनिमल लव वाले पल

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Nature Photography : चींटी, मकड़ी, सांप और बीटल का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा होगा! देखें VIDEO और Photos

Extreme Close Up Insects, Wildlife Macro Shots
लाइफस्टाइल

How To Remove Rust Stains From Clothes: पैंट की चेन, बटन और हुक से लगे जंग के दाग हटाने के 4 आसान घरेलू उपाय

Clothes Rust Stain Cleaning Tips, Home Remedies For Rust Stains
लाइफस्टाइल

DIY Fashion Ideas: पुराने दुपट्टे को दें नया लुक, बनाएं ट्रेंडी क्रॉप, केप और डिजाइनर टॉप

Dupatta Crop Top Tutorial, Ethnic Cape Top Design
लाइफस्टाइल

White Shoes Cleaning Tips: सफेद जूतों को साफ करने के लिए अपनाएं ये 2 टिप्स, और नया जैसा बनाए रखने के लिए फॉलो करें 5 तरीके

White Shoes Care In Rainy Season, Sneakers Ko Naya Kaise Rakhen
लाइफस्टाइल

BMI Linked to 19 Cancer : मोटापे से 19 कैंसर का खतरा, चार हैं नए, जून 2026 के शोध में वैज्ञानिकों ने किया खुलासा

BMI Linked to cancer, BMI Linked to 19 Cancer, BMI Linked to four new type cancer,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.